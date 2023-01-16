Ocak ayı SED yardımı YATTI MI? 2023 zamlı SED yardımı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Zamlı SED ödemelerinin ne zaman yatacağı hakkında aramalar hız kazandı.
Geçici ekonomik destek kapsamında verilen SED ödeme tarihi gündemde yer alıyor. 2023'ün ilk 6 ayında emekli ve memurlar için maaşlara yüzde 30 zam yapılması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen SED yardımı ödemesinin de tutarı yükseldi.
Her ay ödeme alan aileler, bu ayki ödemeler için belirlenen tarihi öğrenmek istiyor. SED yardımı alabilmek için başvurular; İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.
SED YARDIMI 2023 NE KADAR OLDU?
SED yardımı okul öncesi çocuk için 2.059,99 TL olarak ödenir.