2023 Tütün ikramiyesi kaç TL oldu? SGK Tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Tütün yardımı sorgulama ekranı 2023!

SGK tarafından yapılan sosyal yardımlardan biri de tütün ikramiyesidir. Bu ödemelerden şehit yakınları ve gaziler olmak üzere 40 bin üzerinde vatandaş yararlanıyor. Bu sene ne zaman yatacağı ve tütün ikramiyesinin ne kadar olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, 2023 Tütün ikramiyesi kaç TL oldu? SGK Tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar!