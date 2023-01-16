2023 KGF destek paketi, limitleri, faiz oranı nedir? Kredi Garanti Fonu desteği ne zaman verilecek?

2023 KGF desteği hakkında araştırmalar hızlandı. Özellikle en sık aratılanlar arasında KGF desteği ne zaman verilecek sorusu yer alıyor. Peki, KGF desteği ne zaman verilecek? İşte Bakan Nebati KGF son dakika açıklamaları...
KGF KREDİ PAKETİ NEDİR?
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yeni KGF paketinin detaylarını açıkladı. 200 milyar liralık kefaletle 250 milyar liralık kredi hacmi oluşacak. Yeni paket, işletmeler ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak. En yüksek ödeme kabiliyetine sahip 1. Grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip 5. Grup firmalarına destek verilmeyecek. Destek ödemeleri fatura karşılığı yapılacak. Amaç dışı kullanım önlenmesi için de bir kara liste uygulaması devreye alınacak.
PAKET 1: İŞLETME GİDERLERİ DESTEK PAKETİ
35 milyar TL kefalet limitini haiz İşletme Giderleri Destek Paketi ile işletmelerin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere tüm sabit giderlerine yönelik finansman desteği sağlanacak.
PAKET 2: DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERİ DESTEK PAKETİ
35 milyar TL kefalet limitini haiz Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi ile bu alanda faaliyet gösteren başta KOBİ'ler olmak üzere tüm firmalar desteklenecek.
PAKET 3: YATIRIM PROJE FİNANSMANI DESTEK PAKETİ
20 milyar TL kefalet limitini haiz Yatırım - Proje Finansmanı Destek Paketi ile her alanda yatırımlar desteklenerek üretim artırılacak. Yatırım Teşvik Belgesi almış olan firmalara daha yüksek tutarlarda kredi imkânı sağlanacak.