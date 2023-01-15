Söke Un halka arz sonuçları! Kaç lot dağıtıldı? Söke Un borsada ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi, hisse kodu...

Söke Un halka arz sonuçları açıklandı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Söke Un'un halka arzını onayladığını açıklamıştı. Ardından sonuçlar belli oldu. Bu noktada yatırımcılar, Söke Un hisse ne zaman borsada işlem görecek? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler haberimizde!
SÖKE UN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
4-5-6 Ocak 2023 tarihleri arasında talep toplayan Söke Değirmencilik (SOKE) resmi halka arz sonuçları bugün açıklandı. Halka arz edilen 77,5 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. 860 bin 816 yatırımcıdan talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü toplam 581.250.000 TL'ye ulaştı.
Açıklamaya göre halka arz edilen 77,5 milyon TL nominal değerli payların 118,24 katına denk gelen 9,16 milyar TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.
Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 159,17 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 47,42 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 11,09 katı talep geldi.
Ayrı bir açıklamada halka arzda yüzde 5'ten fazla pay alan yatırımcı olmadığı belirtildi.