Fırsatçının günlüğü 50 bin TL

Devlet konut sektörünün hareketlenmesi ve binlerce kişinin ev alması için çalışmalarını sürdürürken, fırsatçılar da yine rahat durmuyor. Orta gelirliler için yapılan kampanyanın ardından 2. el konutlarda da uygun faiz oranlarının konuşulması fırsatçıların yine iştahını kabarttı. Piyasayı manipüle eden kişiler konut fiyatlarını her geçen gün biraz daha artırdı. Mayıs 2022'de 1 milyon 400 bin TL'ye satışa sunulan bir gayrimenkulun güncel fiyatı yüzde 82 artışla 2 milyon 550 bin TL oldu. Bir başka adresin fiyatının ise her gün 50 bin TL arttırıldığı görüldü. 3 Ocak 2023'te 1 milyon 750 bin TL'den satışa sunulan yere ertesi gün 50 bin, bir sonraki gün de 50 bin artış yapılarak 1 milyon 850 bin TL yapıldı. Yine 3 Ocak'ta 1 milyon 650 bin lira olan yer ertesi gün 1 milyon 800 bin TL yapıldı.



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