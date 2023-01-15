EYT’liye 20 bin TL tazminat

Hazine ve Maliye Bakanlığının "2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi" kapsamında bu yılın ocak-haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı ve kullanılacak katsayılar belirlendi. Buna göre, söz konusu dönem için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu. Önümüzdeki ay emeklilik için işten ayrılacak olan EYT'lilerin yeni tazminatları da bu tavan üzerinden hesaplanacak. Böylece 15 bin 371 lira yerine 19 bin 982 lira geçerli olacak.10 yıllık bir çalışması olan işçi en fazla 153 bin 710 TL yerine 199 bin 820 TL'lik bir kıdem tazminatı almaya hak kazanacak.



58 İLDE KURA TAMAM

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" kampanyası kapsamında 67 günde 58 ilin kura çekimleri tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaptığı açıklama ile kura çekimlerinde gelinen son durumu paylaştı. Buna göre kura çekimlerinde 1 milyon 959 bin 686 başvurudan 139 bin 218 konutun hak sahipleri netleşti. Hak sahiplerinden 3 bin 116'sı şehit ailesi ve gazi, 10 bin 764'ü engelli, 55 bin 587'si genç, 32 bin 246'sı ise emekli vatandaş oldu. Proje kapsamında 6'ıncı etap kura çekimleri 22 Ocak'a kadar 7 ilde devam edecek.





ÇİFTÇİYE 184 MİLYON TL DESTEK

Tarım Bakanlığı tarafından 7 kalemde verilen tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesabına yatırıldı. Bakan Vahit Kirişci,184 milyon 968 bin 632 liralık ödemenin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Hayvan Gen Kaynakları Koruma Desteği kapsamında toplam 65 milyon 257 bin 740 lira destek sağlanırken Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 40 milyon 993 bin 269 lira ödeme yapıldı. Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği kapsamında 52 milyon 970 bin 728 lira, TMO Alım Prim Desteği kapsamında 15 milyon 959 bin lira destek sağlandı.