0.69 konut kredisi şartları neler? 0.69 kredi ne zaman verilecek, başvuru başladı mı? Yeni ev kredi paketi ödeme planı, peşinat bedeli...

0,69 konut kredisi hakkında detaylar arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Sıfır konut almak isteyenler 0,69 kredi şartları, 180 ay vade imkanından yararlanmak istiyor. Peki, 0.69 kredi ne zaman verilecek, başvuru başladı mı? 0.69 konut kredisi şartları neler? Yeni ev kredi paketi ödeme planı, peşinat bedeli hakkında detaylar haberimizde!
0,69 konut kredisi şartları belli oldu. Bankaların kriterlere uygunluğu denetleyeceği konutlar için geçerli olacak olan 0,69 konut kredisi kampanyası, 180 aya kadar vade imkanı tanıyacak. Son 1 yıl içerisinde konut alınan ilde konut satmama zorunluluğunun bulunduğu kredi kampanyasında, kişinin üzerinde herhangi bir konut da bulunmaması gerekiyor. Satın alınacak olan konutların ise -mücbir sebepler dışında- 5 yıl boyunca satışı yasak olacak.
0,69 KREDİ ŞARTLARI
0,69 konut kredisinde temel şartlar şu şekilde olacak;
Üzerinde hiç ev bulunmaması,
Son 1 yıl içerisinde ev alınacak olan ilede ikamet ediliyor olması (3.bölge hariç),
5 yıl boyunca satışın olmaması,
Son 1 yıl içerisinde konut alınan ilde ev alım satımı yapılmaması,
Merak edilen diğer soruların cevapları ise şu şekilde;