TOKİ konut kredi faizleri kaç olacak, kaç yıl taksit verilecek? Orta Gelirliye Konut kampanyası başvuru ne zaman, şartları neler? 2023 geri ödeme PLANI!

İLK KEZ EV SAHİBİ OLACAKLARA AYRICALIK

Kampanyanın hedeflerinden biri, ihtiyaç sahiplerini ev sahibi yapmak. Bu kapsamda, İlk kez ev sahibi olacaklara ayrıcalık tanınacağı belirtiliyor.



Bunun için de sosyal konut projesinde olduğu gibi, gelir sınırı şartı belirlenmesi bekleniyor.