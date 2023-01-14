Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası'nı desteklemek için zorunluk karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
ZORUNLU KARŞILIK ORANLARININ YÜZDE SIFIR OLARAK BELİRLENDİ
Yapılan açıklamada, "Bu kapsamda Türk lirası mevduatın vadesinin uzamasını teşvik etmek amacıyla 3 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat için zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Bahse konu değişiklikler, tesisi 3 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan 20 Ocak 2023 hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacaktır." denildi.
İşte o açıklamanın tam metni:
2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi Metni'nde, liralaşma stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikaların, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, kur korumalı mevduat dışındaki Türk lirası mevduatın öncelikli olarak özendirilerek, Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde adımlar atılmaya devam edileceği kamuoyu ile paylaşılmıştır.