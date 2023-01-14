Dolar fiyatları CANLI! Bugün dolar ne kadar, kaç TL? Anlık güncel dolar alış satış fiyatı! Dolar, Euro kurunda son durum!

DOLAR, EURU FİYATLARI SON DURUM! Dolar, euro güncel alış satış fiyatları internette sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Bugün dolar, euro ne kadar, kaç TL? Anlık güncel dolar, euro alış satış fiyatı haberimizde! İşte son durum...
DOLAR BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
YILIN İLK FED FAİZ KARARI TOPLANTISININ TARİHİ BELLİ OLDU
Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?
Yılın ilk Merkez Bankası faiz toplantısı 19 Ocak'ta yapılacak. Kararın, toplantının ardından açıklanması bekleniyor.