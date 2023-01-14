2023 memur ve emekli maaşı ÖDEME TARİHİ || Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli ve memur zam farkı hangi gün, ayın kaçında yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL

En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL'ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL'ye çıkartıldı.