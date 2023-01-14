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    • Ekonomi
    • 14.01.2023 09:01
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    • 14.01.2023 09:01
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    0.69 kredi ne zaman verilecek, başvuru başladı mı? 0.69 konut kredisi şartları neler? Yeni ev kredi paketi ödeme planı, peşinat bedeli...

    0,69 konut kredisi hakkında detaylar arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Sıfır konut almak isteyenler 0,69 kredi şartları, 180 ay vade imkanından yararlanmak istiyor. Peki, 0.69 kredi ne zaman verilecek, başvuru başladı mı? 0.69 konut kredisi şartları neler? Yeni ev kredi paketi ödeme planı, peşinat bedeli hakkında detaylar haberimizde!

    takvim.com.tr
    0.69 kredi ne zaman verilecek, başvuru başladı mı?

    0,69 konut kredisi hakkında detaylar arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Sıfır konut almak isteyenler 0,69 kredi şartları, 180 ay vade imkanından yararlanmak istiyor. Peki, 0.69 kredi ne zaman verilecek, başvuru başladı mı? 0.69 konut kredisi şartları neler? Yeni ev kredi paketi ödeme planı, peşinat bedeli hakkında detaylar haberimizde!

    0,69 konut kredisi şartları belli oldu. Bankaların kriterlere uygunluğu denetleyeceği konutlar için geçerli olacak olan 0,69 konut kredisi kampanyası, 180 aya kadar vade imkanı tanıyacak. Son 1 yıl içerisinde konut alınan ilde konut satmama zorunluluğunun bulunduğu kredi kampanyasında, kişinin üzerinde herhangi bir konut da bulunmaması gerekiyor. Satın alınacak olan konutların ise -mücbir sebepler dışında- 5 yıl boyunca satışı yasak olacak.

    0,69 KREDİ ŞARTLARI

    0,69 konut kredisinde temel şartlar şu şekilde olacak;

    Üzerinde hiç ev bulunmaması,
    Son 1 yıl içerisinde ev alınacak olan ilede ikamet ediliyor olması (3.bölge hariç),
    5 yıl boyunca satışın olmaması,
    Son 1 yıl içerisinde konut alınan ilde ev alım satımı yapılmaması,

    Merak edilen diğer soruların cevapları ise şu şekilde;

        0,69 KONUT KREDİSİ KAMPANYASI MERAK EDİLENLER

        Yeni Evim kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?

        Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.

        Peşinat ödenecek mi?

        Konut bedelinin %10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

        Kampanyaya ikinci el evler dahil olacak mı?

        Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, IMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olacaklar.

        Ödeme planı nasıl olacak?

        0.69'dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin %40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.

        Projede yaş sınırı olacak mı?

        18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

        İstanbul'da oturan Ankara'dan ev alabilecek mi?

        İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

        Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabiliyor mu?

        Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.

        Evler satılabilecek mi?

        Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak. Yine son 1 yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.

        Daha önce ev alıp satan biri, şu anda evi yoksa kampanyadan yararlanabilir mi?

        Kampanyadan yararlanacak kişinin son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor.

        Proje ne zaman başlayacak?

        16 Ocak itibariyle projeye başvurular alınacak.

        Başvurular nasıl olacak?

        Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

            Başvuru ücreti olacak mı?

            Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

            Yapımı devam eden konut kampanya kapsamına dahil mi?

            81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler kampanyaya dahil olacak.

            TOKİ kampanyalarında olduğu gibi bu kampanyada da kura çekilişi olacak mı?

            16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.

            Babadan-dededen ev kalan bir vatandaş kampanyadan faydalanabilecek mi?

            Verasetle ev sahibi olan vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.
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            Haberler Ekonomi 0.69 kredi ne zaman verilecek, başvuru başladı mı? 0.69 konut kredisi şartları neler? Yeni ev kredi paketi ödeme planı, peşinat bedeli...
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