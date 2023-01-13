Ücretli öğretmene kadro son dakika verilecek mi 2023? Belediye şirket işçileri kadroya geçecek mi? Vekil imamlara kadro var mı?

KADROYA GEÇİŞ İSTENMİYORSA NE YAPILACAK?
Sözleşmelilerden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacak.
KADROYA GEÇENLER HANGİ HAKLARA KAVUŞACAK?
Yeni düzenleme ile kadroya geçen sözleşmeli personele görevde yükselme, unvan değişikliği, nakil, kademe ve derece ilerlemesi gibi haklar verilecek. Mazerete dayalı yer değiştirme sorunu çözüme kavuşturulacak. Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak. Kadroya geçen personelin izin hakları iyileşirken, çalışanlar iş güvencesi de elde edecek.
KURUMLAR ARASI NAKİL HAKKI İÇİN SÜRE VAR MI?
Kadroya geçen personel, kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacak.
KURUMLAR ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİNDE SINIR BULUNUYOR MU?
Mahalli idarelerdeki sözleşmelilerden kadroya geçenler, sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilecek.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Düzenleme Meclis'ten geçtikten sonra Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın imzalamasıyla yasalaşarak yürürlüğe girecek. Peki kadroya kimler geçecek? Başvurular ne zaman başlayacak? Düzenleme kimleri kapsıyor? Sözleşmeli personel memur kadrolarına geçerek mali ve sosyal hakları kazanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "sözleşmeliye kadro müjdesi' ile ilgili detayları tek tek açıkladı. Söz konusu tasarıda kadroya geçecek personel ve özellikleri şöyle belirleniyor:
28.11.2022 tarihi itibarıyla ;
1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,
2) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1O/A maddesi,
3) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, -
4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,
5) Mülga 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,6) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası,
7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 30 uncu maddesinin mülga birinci fıkrası,
8) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,9) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 26 ncı maddesi,
10) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası,11) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin mülga birinci fıkrası,