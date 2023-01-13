Turkuvaz Medya Grubu'nda sürdürülebilirlik yol haritası çıkarılacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi dergisi Inbusiness'ın düzenlediği 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi', bugün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılacak. Özel oturumda Bakan Kurum, Türkiye'nin sürdürülebilir iklim politikaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. Zirvenin ikinci özel oturum konuğu ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olacak. Programın devamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla, sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına öncülük eden, yaptıkları çalışmalarla geleceği inşa eden şahıs ve kurumları ödüllendirmek üzere 'Sürdürülebilirlik Liderleri Ödül Töreni' düzenlenecek.