Turkuvaz Medya Grubu'nda sürdürülebilirlik yol haritası çıkarılacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi dergisi Inbusiness'ın düzenlediği 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi', bugün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılacak. Özel oturumda Bakan Kurum, Türkiye'nin sürdürülebilir iklim politikaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. Zirvenin ikinci özel oturum konuğu ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olacak. Programın devamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla, sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına öncülük eden, yaptıkları çalışmalarla geleceği inşa eden şahıs ve kurumları ödüllendirmek üzere 'Sürdürülebilirlik Liderleri Ödül Töreni' düzenlenecek.
ÖZEL OKULLARA FAHİŞ FİYAT SORUŞTURMASI
Rekabet Kurumu, özel okulların fiyat politikaları ve birbirleri ile anlaşarak fiyat belirledikleri yönündeki şikayetler üzerine soruşturma açılmasına karar verdi. Kurul, Ankara merkezli faaliyet gösteren ABC Koleji Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi, Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri, Çözüm Dergisi Yay., ESS Eğitim Hizmetleri, Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar, Özel Arı Eğitim ve Öğretim, Sınav Basın Yayın Dağıtım ve Yükselen Koleji Eğitim hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Kurul İstanbul'da faaliyet gösteren Fransa menşeili özel eğitim kurumlarından Saint-Joseph, Saint Benoît, Notre-Dame, Saint-Michel, Sainte Pulchérie Fransız liselerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri iddiasına yönelik ön araştırmayı da tamamladı. Soruşturma açılmasına karar verildi.
Barış ŞİMŞEK