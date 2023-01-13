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    • Ekonomi
    • 13.01.2023 07:05
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    • 13.01.2023 07:10
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    'Sürdürülebilirlikte Yol Haritası' Turkuvaz'da çiziliyor

    Türkiye'nin yeni yüzyılında sürdürülebilirlik ve dayanaışmayı odağına alan 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi', 'Geleceği Oku Bugünü Anla' yayın anlayışla sektörün ezber bozan dergisi InBusiness tarafından farklı disiplinlerde sürdürülebilirliği mercek alatına alacak. Zirve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi emine Erdoğan'ın teşrifleriyle birlikte Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirilecek.

    ’Sürdürülebilirlikte Yol Haritası’ Turkuvaz’da çiziliyor

    Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi dergisi Inbusiness'ın düzenlediği "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirilecek.

    Özel oturumda Bakan Kurum Türkiye'nin sürdürülebilir iklim politikaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.

    KURUM VE ŞAHİN KATILACAK
    Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ve InBusiness Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Yazarı Hülya Güler'in açılış konuşmalarını yapacağı zirvenin ikinci özel oturum konuğu ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olacak.

    Zirvenin 'Kamu ve İş Dünyası Perspektifinden Türkiye'nin Sürdürülebilirlik Yol Haritası' başlıklı ilk panelinin Ar-Ge Danışmanlık Ortağı Dr. Erkin Erimez yönetecek.

        "Türkiye'nin Yeni Yüzyılında Sürdürülebilirlik ve Dayanaışma İçin Nasıl Bir Liderlik Gerekiyor?" başlığında gerçekleştirilecek ikinci panel ise SDSN Türkiye Kooordinatörü Bahar Özay'ın yönetiminde gerçekleşecek.

        EMİNE ERDOĞAN'DAN ÖDÜL
        Programın devamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle, sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına öncülük eden, yaptıkları çalışmalarla geleceği inşa eden şahıs ve kurumlar ödüllendirilecek.

        Zirve https://www.surdurulebiliryuzyil.com adresinden ve InBusinessTR Youtube'dan canlı olarak izlenebilecek.

        SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜZYIL ZİRVESİ
        13 Ocak 2023 - 14:00-17:30

        14:00-14:05 AÇILIŞ VE TANITIM FİLMLERİ

        14:05-14:10 AÇILIŞ KONUŞMASI SN. HÜLYA GÜLER
        InBusiness Dergisi Yayın Yönetmeni & Sabah Gazetesi Yazarı

        14:10-14:05 AÇILIŞ KONUŞMASI SN. YASEMİN GEBEŞ
        Turkuvaz Dergi Genel Müdürü & Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi

        14:15-14:30 ÖZEL OTURUM Sn. FATMA ŞAHİN
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı & TBB Başkanı

            14:30-15:30 PANEL I
            KAMU VE İŞ DÜNYASI PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOL HARİTASI

            MODERATÖR Sn. Dr. Erkin Erimez ARGE Danışmanlık, Ortak PANELİSTLER Sn. Dr. Abdulkadir Bektaş İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı

            Sn. Özge İmamoğlu Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı

            Sn. Onur Ünlü TÜRKONFED Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı

            Sn. Ahmet Türkoğlu EPİAŞ Genel Müdürü

            Sn. Ebru Dildar Edin İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

            15:30-15:40 KAHVE ARASI

            15:40-16:40 PANEL II
            TÜRKİYE'NİN YENİ YÜZYILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİN NASIL BİR LİDERLİK GEREKİYOR?

            MODERATÖR Sn. Bahar Özay SDSN Türkiye Koordinatörü

            PANELİSTLER Sn. Mikayil Yusifov SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı

            Sn. Fezal Okur Eskil Yıldız Holding Kurumsal Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı

            Sn. Defne Arısoy Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

            Sn. Ebru Şenel Erim Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal İlişkiler & İletişim Başkanı

            16:40-16:50 KAHVE ARASI

            16:50-17:20 ÖZEL OTURUM SN. MURAT KURUM

            T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

            17:20 KAPANIŞ

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            Haberler Ekonomi 'Sürdürülebilirlikte Yol Haritası' Turkuvaz'da çiziliyor
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