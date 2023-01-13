’Sürdürülebilirlikte Yol Haritası’ Turkuvaz’da çiziliyor

EMİNE ERDOĞAN'DAN ÖDÜL

Programın devamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle, sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına öncülük eden, yaptıkları çalışmalarla geleceği inşa eden şahıs ve kurumlar ödüllendirilecek.