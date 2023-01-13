’Sürdürülebilirlikte Yol Haritası’ Turkuvaz’da çiziliyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi dergisi Inbusiness'ın düzenlediği "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirilecek.
Özel oturumda Bakan Kurum Türkiye'nin sürdürülebilir iklim politikaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.
KURUM VE ŞAHİN KATILACAK
Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ve InBusiness Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Yazarı Hülya Güler'in açılış konuşmalarını yapacağı zirvenin ikinci özel oturum konuğu ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olacak.
Zirvenin 'Kamu ve İş Dünyası Perspektifinden Türkiye'nin Sürdürülebilirlik Yol Haritası' başlıklı ilk panelinin Ar-Ge Danışmanlık Ortağı Dr. Erkin Erimez yönetecek.