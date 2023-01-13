Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.01.2023 11:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.01.2023 11:32
    ABONE OL

    Ordu, Sakarya, Giresun, Samsun... Aralık ayı FINDIK FİYAT LİSTESİ 2022! Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Son dakika fındık fiyatları yükselişe geçti. Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? soruları gündemde yer alıyor. Vatandaşlar il il güncel fındık fiyatlarını araştırıyor. İşte Aralık ayı FINDIK FİYATLARI 2022!

    takvim.com.tr
    Aralık ayı FINDIK FİYAT LİSTESİ 2022

    Güncel fındık fiyatları merak ediliyor. Aralık ayının ortasına yaklaşırken internet arama motorlarında Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorularının yanıtları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Ordu, Sakarya, Giresun, Samsun il il güncel fiyat listesi...

    FINDIK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük'ten konuya ilişkin açıklama geldi. Bölük, serbest piyasada 46 lira seviyelerinde seyreden fındık fiyatının, son 2 haftadır yükseliş eğiliminde olduğunu belirtti.

    Piyasaya ürün inişinin azalmasıyla iç ve dış pazarda oluşan arz talebine bağlı olarak fiyatın yükseldiğini ifade eden Bölük, gelecek haftalar için ürünle ilgili değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını dile getirdi.

    Bölük, bir kısım üreticilerin TMO'yu tercih ettiğini kaydederek, ofisin alım yapmasıyla arz fazlası fındığın piyasadan çekilmesini sağladığını sözlerine ekledi.

    ARALIK AYI GÜNCEL FINDIK FİYATLARI

    AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI 42,00 TL 48,00 TL

    ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI 40,00 TL 48,00 TL

    DÜZCE FINDIK FİYATLARI 43,00 TL 56,00 TL
        İsveç’ten rezil görüntüler!
        Haberler Ekonomi Ordu, Sakarya, Giresun, Samsun... Aralık ayı FINDIK FİYAT LİSTESİ 2022! Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
            SON DAKİKA