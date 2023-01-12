"2. EL KONUTLAR İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Kurum "Yeni Evim projesindeki vade oranları yeni konutlar için. 2. el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

SIFIR KONUTLARA YÖNELİK ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI AÇIKLANDI

Sıfır konutlara yönelik olarak Yeni Evim Kampanyası geçtiğimiz günlerde duyuruldu. 15 yıl vade, 2 milyon lira krediye kadar faiz yüzde 0,69, 2-4 milyon lira arası yüzde 0,79, 4-5 milyon lira arasına ise 0,99 oranlarla ev sahibi olunacak. Bunun yanında Hazine desteği olarak ilk 3 yıl taksitler daha az ödenecek. Bu kampanyadan hiç konutu olmayan kişiler faydalanacak.

1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerden Konut almak isteyen vatandaşların son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3. Bölgedeki illerde ikamet şartı aranmayacak.