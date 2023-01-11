Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.01.2023 22:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.01.2023 22:16
    ABONE OL

    Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 memur ve emekli maaşı ÖDEME TARİHİ || Emekli ve memur zam farkı hangi gün, ayın kaçında yatacak?

    2023 yılında memur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zammın ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasında ise zamlı maaş farkları ne zaman yatacak sorusu yer alıyor. Yüz binlerce kişinin merakla beklediği zamlı maaşlar bu ay hesaplara yatacak. İşte 2023 zamlı maaş farkı ödeme tarihleri...

    takvim.com.tr
    Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak?

    2023 yılında memur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zammın ardından, maaş farklarının hesaplara ne zaman yansıyacağı merak ediliyor.

    MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Zam açıklamaları ardından enflasyon farkının yatacağı tarihe yönelik araştırmalar başladı. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.

    EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek. SGK emeklisi 17-26 Ocak'ta, Bağkur emeklisi de 25-28 Ocak'ta zamlı maaşlarını alması bekleniyor.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL

        En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL'ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL'ye çıkartıldı.

        2000 sonrası SSK ile BAĞ-KUR'luların kök aylıkları temmuz ayında, bu yılın ocak - haziran döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında artırılacak. Artırılan tutar 5.500 TL'nin altında kalırsa aynı aylığı almaya devam edecekler. Artırılan tutar 5.500 TL'yi geçerse, geçen tutar üzerinden ödeme yapılacak.

        Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve avukatların emekli aylıkları gelecek aydan itibaren 3600 ek gösterge üzerinden ödenecek. Söz konusu mesleklerden 25 yıllık hizmet üzerinden emekli olanların aylıkları 11.833 TL'ye çıkacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meteorolojiden hafta sonu için kar alarmı
        Haberler Ekonomi Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 memur ve emekli maaşı ÖDEME TARİHİ || Emekli ve memur zam farkı hangi gün, ayın kaçında yatacak?
            SON DAKİKA