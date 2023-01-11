Taşerona kadro gelecek mi, son durum ne? Belediye şirket işçilerine, geçici işçilere, ücretli öğretmene kadro verilecek mi 2023?

Taşeron ve geçici işçiler için son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bakanlık çalışmalarını tamamlayıp Meclis için taslak teklif hazırlarken, taşerona kadro şartları ve kimlerin yararlanacağı öne çıkan başlıklardan oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklamada, geçici işçiler meselesinin çözümü için çalışmanın bittiğini söyleyerek, aralık sonunu işaret etmişti. Konuyla ilgili güncel bir açıklama daha geldi.
GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu işçi olarak çalışması için mesai harcadıklarını söyledi.
Bakan Bilgin, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin geçici işçilerle ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, kanayan yara haline gelen geçici işçiler konusunda "Önumuzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak calışmaları sağlanacak" dedi.
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Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir...
TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?
AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimalle 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.
Akbaşoğlu taşeron işçiye kadro çalışmasının da başladığını belirtti.