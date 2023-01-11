Taşerona kadro gelecek mi, son durum ne? Belediye şirket işçilerine, geçici işçilere, ücretli öğretmene kadro verilecek mi 2023?

Taşeron ve geçici işçiler için son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bakanlık çalışmalarını tamamlayıp Meclis için taslak teklif hazırlarken, taşerona kadro şartları ve kimlerin yararlanacağı öne çıkan başlıklardan oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklamada, geçici işçiler meselesinin çözümü için çalışmanın bittiğini söyleyerek, aralık sonunu işaret etmişti. Konuyla ilgili güncel bir açıklama daha geldi.