Söke Un borsada ne zaman işlem görecek? Söke Un halka arz sonuçları! Kaç lot dağıtıldı? Borsa işlem tarihi, hisse kodu...

SÖKE UN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4-5-6 Ocak 2023 tarihleri arasında talep toplayan Söke Değirmencilik (SOKE) resmi halka arz sonuçları bugün açıklandı. Halka arz edilen 77,5 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.

860 bin 816 yatırımcıdan talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü toplam 581.250.000 TL'ye ulaştı.

Açıklamaya göre halka arz edilen 77,5 milyon TL nominal değerli payların 118,24 katına denk gelen 9,16 milyar TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.