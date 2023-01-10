2023 SED ödemeleri YATTI MI? Ocak ayı SED ödemesi ne kadar oldu? İlkokul, lise, üniversite öğrencilerine kaç TL ödeme yapılacak?

Ocak ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı, yatmadı mı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen yardımdan 150 bin çocuk faydalanıyor. Peki 2023 SED ödemeleri YATTI MI? Ocak ayı SED ödemesi ne kadar oldu? İşte merak edilenler...
OCAK AYI ZAMLI SED ÖDEMELERİ YATTI MI?
Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Detaylar geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır...
2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?
2023 Ocak zammı sonrası SED yardımı ödemeleri şu şekilde:
- Çocuk (Okul öncesi) 2.059,99
- Çocuk (İlköğretim) 3.090,00
- Çocuk (Ortaöğretim) 3.295,99
- Çocuk (Ort. çağında okumayan) 2.059,99
- Çocuk (Yükseköğretim) 3.708,00
- Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1.648,00