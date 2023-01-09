SED ödemeleri hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren artışa geçti. Ocak ayının gelmesiyle birlikte SED ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, Ocak ayı zamlı SED ödemeleri YATTI MI? 2023 SED ödemeleri kaç TL oldu? 2023 çocuk yardımı ödeme takvimi!
OCAK AYI ZAMLI SED ÖDEMELERİ YATTI MI?
Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Detaylar geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır...
2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?
2023 Ocak zammı sonrası SED yardımı ödemeleri şu şekilde:
- Çocuk (Okul öncesi) 2.059,99
- Çocuk (İlköğretim) 3.090,00
- Çocuk (Ortaöğretim) 3.295,99
- Çocuk (Ort. çağında okumayan) 2.059,99
- Çocuk (Yükseköğretim) 3.708,00
- Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1.648,00