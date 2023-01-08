8-9 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Ocak ayı zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi merak ediliyor. Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller arma motorlarında sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulayabilirsiniz. Peki, Ocak ayı zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
OCAK AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Ocak ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Ödemeler, her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR?
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği yüzde 30 zam ile 4 bin 336 liraya yükseldi. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı. Hane içinde kişi başı gelirin artık 3 bin 666 lira yerine 5 bin 771 lira 20 kuruştan az olması gerekiyor.