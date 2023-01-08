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    • Ekonomi
    • 08.01.2023 12:31
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    • 08.01.2023 12:31
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    Orta gelirliye 2. el konut kredisi verilecek mi, başvurular ne zaman? 2. el konut kredi faizi yüzde kaç olacak? Vadesi, geri ödeme planı nasıl?

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sıfır konutlara yönelik Orta Gelirliye Konut Kampanyası müjdesi sonrası bir müjde de ikinci el konutlar için verdi. Kurum, "Bunun akabinde 2. el konutlar içinde çalışmalarımızı yapacağız. Biz ilk etapta 100 bin konutla başlayacağız" dedi. Peki, Orta gelirliye 2. el konut kredisi verilecek mi? 2. el konut kredi faizi yüzde kaç olacak? Vadesi, geri ödeme planı nasıl? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Orta gelirliye 2. el konut kredisi verilecek mi, başvurular ne zaman?

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sıfır konutlara yönelik Orta Gelirliye Konut Kampanyası müjdesi sonrası bir müjde de ikinci el konutlar için verdi. Kurum, "Bunun akabinde 2. el konutlar içinde çalışmalarımızı yapacağız. Biz ilk etapta 100 bin konutla başlayacağız" dedi. Peki, Orta gelirliye 2. el konut kredisi verilecek mi? 2. el konut kredi faizi yüzde kaç olacak? Vadesi, geri ödeme planı nasıl? İşte detaylar!

    ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASININ KAPSAMI GENİŞLEYEBİLİR

    Yeni Evim Kampanyası'nın duyurulmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni müjdeyi verdi. Bakan Kurum, ikinci el konutlar için de kampanya düzenleneceğini açıkladı. Orta gelirliye konut kampanyası için soruları yanıtlayan Bakan Kurum, vatandaşların ihtiyaçları ve taleplerine göre her türlü çalışmayı yapabileceklerinin altını çizdi.

    "2. EL KONUTLAR İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

    Kurum "Yeni Evim projesindeki vade oranları yeni konutlar için. 2. el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

    SIFIR KONUTLARA YÖNELİK ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI AÇIKLANDI

    Sıfır konutlara yönelik olarak Yeni Evim Kampanyası geçtiğimiz günlerde duyuruldu. 15 yıl vade, 2 milyon lira krediye kadar faiz yüzde 0,69, 2-4 milyon lira arası yüzde 0,79, 4-5 milyon lira arasına ise 0,99 oranlarla ev sahibi olunacak. Bunun yanında Hazine desteği olarak ilk 3 yıl taksitler daha az ödenecek. Bu kampanyadan hiç konutu olmayan kişiler faydalanacak.

    1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerden Konut almak isteyen vatandaşların son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3. Bölgedeki illerde ikamet şartı aranmayacak.

        ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI İÇİN ŞARTLAR

        İşte 'Yeni Evim Projesi'nde merak edilen o detaylar:

        Sıfır konutlar olacak

        Kişinin üzerinde konut olmayacak

        1 yıl ikamet şartı bulunuyor

        Son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacak

        Peşinat yüzde 10

        Ev 5 yıl satılamayacak

        15 yıl vade olacak

        Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek

        Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak

        15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi

        Süreç 16 Ocak'ta kurulacak web sitesinden takip edilecek

        İlk etapta 100 bin aile sadece birkaç ayda ev sahibi yapılacak
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        Haberler Ekonomi Orta gelirliye 2. el konut kredisi verilecek mi, başvurular ne zaman? 2. el konut kredi faizi yüzde kaç olacak? Vadesi, geri ödeme planı nasıl?
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