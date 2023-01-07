Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yılı tamamlayan ve 5 bin prim gününü dolduranlar yaş beklemeden emekli olacak. Bunu öğrenenlerin en merak ettikleri arasında ise 3600 günden emekli olunur mu sorusu yer aldı. Peki, 2600 günden emekli olunur mu? İşte detaylar...
3600 PRİM ÖDEME GÜNÜNÜ DOLDURAN KADINLAR EYT'DEN EMEKLİ OLUR MU?
3600 prim ödeme gününü dolduran kadınlar, 15 yıllık çalışma süresinin ardından emekli olma hakkını kullanabilir. Bu durum özellikle 23.05.2002 tarihi öncesi sigortası başlayan kişiler için geçerlidir. Böylece 50 yaşını doldurmuş olan kadınlar elde etmiş olduğu hakkı kullanarak emekli olur.
KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI
Eğer farklı bir düzenlemeye gidilmez ise kısmi emeklilik şartları bu şekilde:
SSK: 3600 prim günü, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş.
BAĞ-KUR: 5400 prim günü, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş.