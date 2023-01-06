Ramazan Burak Telli: "2023’ün yıldızı Borsa İstanbul olacak"

Borsa İstanbul'da işlem gören Avrupa Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, yatırımcılar için 2023'ün fotoğrafını çekti. 25'li yaşlarda Türkiye'deki ilk cep telefonu ithalatını gerçekleştiren, 29 yaşında Avrupagöz Hastanesi'ni kurarak 34 yaşında 14 şube ile yabancı yatırımcılara satan başarılı iş insanı, yatırımcılara Borsa İstanbul'u işaret etti. Enflasyonist ortamda Borsa İstanbul'da birçok şirketin değerlerinin altında işlem gördüğüne dikkat çeken Telli, "Doğru şirketlere yapılacak yatırımların büyük getiri potansiyeli var" yorumunu yaptı.

BUGÜNKÜ FİYATLAR HAYAL OLACAK

Genel seçimlerin henüz daha yeni yeni fiyatlanmaya başladığına dikkat çeken Ramazan Burak Telli, "Borsada yabancı yatırım oranı oldukça düşük. Onlar da sisteme giriş yapmaya başladıklarında bugünkü fiyatlardan kağıt satın almak hayal olacak. Üstelik enflasyon oranlarının da fiyatlara tam olarak yansımadığını düşünüyorum. Orada da bir hareket alanı var. Doların yatay seyri, emtialar tarafındaki sınırlı hareketler de borsayı daha cazip kılıyor. Yatırımcıların sepetlerinde borsaya ağırlık vermeleri faydalarına olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE BİR YATIRIM CENNETİ

Türkiye'nin dört bir yanında farklı sektörlerde yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan iş insanı, Türkiye'nin doğru alanlara yatırım yapılması durumunda tam bir yatırım cenneti olduğunu sözlerine ekledi: "Ülkemiz turizmden sağlığa, otomotivden tarım ve sanayiye birçok alanda yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Bu alanlara direkt yatırım yapamayan yatırımcılar bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin kağıtlarını alabilirler. Ülkemizin tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik krizden pozitif ayrışmasını bekliyoruz."

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