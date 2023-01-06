Ocak ayı zamlı maaş tablosu hakkında aramalar hız kazandı. Emekli ve memur maaşlarına yapılan yüzde 25 zam, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 30'a yükseltildi. Peki, Öğretmen ve polis maaşları kaç TL oldu 2023? Ocak ayı öğretmen ve polis maaş zammı ne kadar? %30 ZAMLI MAAŞ TABLOSU
ÖĞRETMEN VE POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Öğretmen 1/4
Mevcut: 12.276,00
Yüzde 30 zamlı: 15.958,80
Polis memuru 8/1
Mevcut: 13.747,00
Yüzde 30 zamlı: 17.871,10
REFAH PAYI YÜKSELDİ
Memurların ve memur emeklilerinin bu ay zam oranına bir refah payı da eklendi. Başkan Erdoğan tarafından dün açıklanan yüzde 25'lik zam oranı, bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda yüzde 30 olarak revize edildi. Erdoğan devletin tüm imkanlarının memur ve emekliler için seferber edildiğini belirterek, zam oranının yükseltildiğini açıkladı.