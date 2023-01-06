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    • Ekonomi
    • 06.01.2023 08:00
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    • 06.01.2023 08:00
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    Öğretmen ve polis maaşları kaç TL oldu 2023? %30 ZAMLI MAAŞ TABLOSU - Ocak ayı öğretmen ve polis maaş zammı ne kadar?

    Ocak ayı zamlı maaş tablosu hakkında aramalar hız kazandı. Emekli ve memur maaşlarına yapılan yüzde 25 zam, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 30'a yükseltildi. Peki, Öğretmen ve polis maaşları kaç TL oldu 2023? Ocak ayı öğretmen ve polis maaş zammı ne kadar? %30 ZAMLI MAAŞ TABLOSU

    takvim.com.tr
    Öğretmen ve polis maaşları kaç TL oldu 2023?

    Ocak ayı zamlı maaş tablosu hakkında aramalar hız kazandı. Emekli ve memur maaşlarına yapılan yüzde 25 zam, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 30'a yükseltildi. Peki, Öğretmen ve polis maaşları kaç TL oldu 2023? Ocak ayı öğretmen ve polis maaş zammı ne kadar? %30 ZAMLI MAAŞ TABLOSU

    ÖĞRETMEN VE POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Öğretmen 1/4
    Mevcut: 12.276,00
    Yüzde 30 zamlı: 15.958,80

    2023 POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞLARI BELLİ OLDU

    Polis memuru 8/1
    Mevcut: 13.747,00
    Yüzde 30 zamlı: 17.871,10

    REFAH PAYI YÜKSELDİ

    Memurların ve memur emeklilerinin bu ay zam oranına bir refah payı da eklendi. Başkan Erdoğan tarafından dün açıklanan yüzde 25'lik zam oranı, bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda yüzde 30 olarak revize edildi. Erdoğan devletin tüm imkanlarının memur ve emekliler için seferber edildiğini belirterek, zam oranının yükseltildiğini açıkladı.

        MEMURA EN AZ 11.836 TL

        Ortaya çıkan yüzde 25 zam oranına göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 11 bin 836 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükselecek.

        2023 POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞLARI BELLİ OLDU

        EK GÖSTERGE ARTIŞI DA VAR

        Bu ay ayrıca memurların ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girecek. Düzenleme en büyük etkiyi emekli aylıkları ve ikramiyelerinde gösterecek. 15 Ocak'tan itibaren emekli olanlar ikramiye artışından yararlanacak. Ek gösterge düzenlemesinin emekli aylıklarında yapacağı artış, mevcut emeklilere de yansıyacak.

        KİM, NE ZAMAN ALACAK?

        Memurlar zamlı maaşlarını ayın 15'inde hesaplarında görecek. Memur emeklilerinin aylık ödemeleri ise ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Bu ayki ödemeler enflasyon verileri beklendiğinden zam yansıtılmadan yapılıyor. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
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        Haberler Ekonomi Öğretmen ve polis maaşları kaç TL oldu 2023? %30 ZAMLI MAAŞ TABLOSU - Ocak ayı öğretmen ve polis maaş zammı ne kadar?
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