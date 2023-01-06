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    • Ekonomi
    • 06.01.2023 15:11
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    • 06.01.2023 15:11
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    Doğan Towers CEO’su Doğan Erdoğan Yıldırım: Yeni evlilerin konut alımını arttırdığını görüyoruz

    İnşaat sektöründe yenilikçi konut projeleriyle ön plana çıkan Doğan Towers’ın CEO’su Doğan Erdoğan Yıldırım, yeni evlilerin konut alımını arttırdığını belirtti. Özellikle düğün dönemlerinde konut ihtiyacının arttığını ifade eden Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarında “Konut sektörü, oldukça dinamik bir sektör. Birçok girdi ve çıktının bulunduğu ve farklı faktörlerin etkilediği konut sektöründe özellikle evlilik çok önemli bir yere sahip. Yeni evlenen çiftlerin büyük bir kısmında konut arayışı meydana geliyor. Bu ise evlilik sezonunda konut taleplerinin hızla artması gibi bir sonuca neden oluyor. Taleplerin karşılanabilmesi için geleceği öngören ve gelişmiş teknoloji kullanılarak inovatif projelerin hazırlanması gerekiyor.”şeklinde konuştu.

    Yeni evlilerin konut alımını arttırdığını görüyoruz

    Doğan Towers olarak inovatif projeleri hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım, özellikle yeni evlenecek çiftlerin ilgisini çekebilecek kullanıcı odaklı yaşam alanları inşa ettiklerini ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Talepler doğru bir şekilde analiz edilmeli. Eğer kullanıcının ne istediği bilinirse kullanıcıya yönelik yaşam alanları inşa edilebilir. Yeni evli çiftlerin çoğunlukla konfor ve estetiğin bir araya geldiği yaşam alanlarına yönelim gösterdiklerini biliyoruz. Nesil değişiyor, bu nedenle gençlerin ne istedikleri en iyi şekilde analiz edilmeli." sözleriyle konut sektörüne ve kullanıcı taleplerine yönelik açıklamalarda bulundu.

    KONUT SEKTÖRÜNDE DÜĞÜN HAREKETLİLİĞİ OLUŞTU
    Konut sektöründe özellikle eylül ve haziran aylarında düğün hareketliliğinin meydana geldiğini belirten Doğan Erdoğan Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

    "Sektör içerisinde yer alan kişiler, eylül ve haziran aylarında konut taleplerinde artışların meydana geldiğini bilir. Bu aylarda oluşacak talepleri karşılayabilecek konutların inşa ediliyor olması, taleplerin en iyi şekilde karşılanmasını sağlayacaktır. Bu nedenle biz de Doğan Towers olarak çalışmalarımıza özellikle bu aylar içerisinde yoğunluk veriyoruz."

    MEYDANA GELEN HAREKETLİLİK İNŞAAT SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ
    Konut sektöründe oluşan hareketliliğin inşaat sektörü açısından çok önemli olduğunu belirten Doğan Erdoğan Yıldırım, "Biliyorsunuz ki inşaat sektörü ve konut sektörü birbiriyle ilintili. Bu nedenle konut sektöründe talep artışı, inşaat sektörünün de gelişmesini sağlayacaktır. Bu talepleri karşılayabilecek projeler her iki sektör açısından da çok önemli." Şeklinde konuşurken, Doğan Grup, Doğan Towers, Doğan Castel, Doğan Türkiye Petrolleri ve Doğan Enerji olarak Türkiye'de faaliyetlere devam ettiklerini vurgulayarak açıklamalarını sonlandırdı.

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    Haberler Ekonomi Doğan Towers CEO’su Doğan Erdoğan Yıldırım: Yeni evlilerin konut alımını arttırdığını görüyoruz
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