Doğan Towers CEO’su Doğan Erdoğan Yıldırım: Yeni evlilerin konut alımını arttırdığını görüyoruz

Doğan Towers olarak inovatif projeleri hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım, özellikle yeni evlenecek çiftlerin ilgisini çekebilecek kullanıcı odaklı yaşam alanları inşa ettiklerini ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Talepler doğru bir şekilde analiz edilmeli. Eğer kullanıcının ne istediği bilinirse kullanıcıya yönelik yaşam alanları inşa edilebilir. Yeni evli çiftlerin çoğunlukla konfor ve estetiğin bir araya geldiği yaşam alanlarına yönelim gösterdiklerini biliyoruz. Nesil değişiyor, bu nedenle gençlerin ne istedikleri en iyi şekilde analiz edilmeli." sözleriyle konut sektörüne ve kullanıcı taleplerine yönelik açıklamalarda bulundu.

KONUT SEKTÖRÜNDE DÜĞÜN HAREKETLİLİĞİ OLUŞTU

Konut sektöründe özellikle eylül ve haziran aylarında düğün hareketliliğinin meydana geldiğini belirten Doğan Erdoğan Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

"Sektör içerisinde yer alan kişiler, eylül ve haziran aylarında konut taleplerinde artışların meydana geldiğini bilir. Bu aylarda oluşacak talepleri karşılayabilecek konutların inşa ediliyor olması, taleplerin en iyi şekilde karşılanmasını sağlayacaktır. Bu nedenle biz de Doğan Towers olarak çalışmalarımıza özellikle bu aylar içerisinde yoğunluk veriyoruz."

MEYDANA GELEN HAREKETLİLİK İNŞAAT SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ

Konut sektöründe oluşan hareketliliğin inşaat sektörü açısından çok önemli olduğunu belirten Doğan Erdoğan Yıldırım, "Biliyorsunuz ki inşaat sektörü ve konut sektörü birbiriyle ilintili. Bu nedenle konut sektöründe talep artışı, inşaat sektörünün de gelişmesini sağlayacaktır. Bu talepleri karşılayabilecek projeler her iki sektör açısından da çok önemli." Şeklinde konuşurken, Doğan Grup, Doğan Towers, Doğan Castel, Doğan Türkiye Petrolleri ve Doğan Enerji olarak Türkiye'de faaliyetlere devam ettiklerini vurgulayarak açıklamalarını sonlandırdı.

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