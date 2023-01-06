Cep telefonu taksitlerine ilişkin son dakika açıklama BDDK tarafından geldi. Cep telefonu alımlarında taksit sınırı değişti. Peki, 2023 telefon taksitleri ne kadar oldu? Cep telefonu alımlarında taksitlendirme kaç ay? 12 bin TL altında ve üzerinde olan telefonlar hangileri? İşte detaylar!