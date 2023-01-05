Özel okul artışına yüzde 65 sınırı

Çocuğunu özel okulda okutan velilerin beklediği haber geldi. Özel okul ücretlerine yapılacak zamma sınır geldi. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ücretleri en çok yüzde 65 artış yansıtılarak belirlenebilecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene TÜFE'yi baz alacak şekilde yeni fiyatı belirleme kararı aldık. Velilerimizin desteklenmesi ve enflasyonun düşük olmasından dolayı yüzde 65 olarak belirlenmesine karar verdik. Karar bugünden itibaren uygulamaya konulacak" dedi. Bu eğitim yılında da özel okul ücretlerinde yüzde 36'lık bir artış sınırı uygulanmıştı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene TÜFE'yi baz alacak şekilde yeni fiyatı belirleme kararı aldık. Velilerimizin desteklenmesi ve enflasyonun düşük olmasından dolayı yüzde 65 olarak belirlenmesine karar verdik. Karar bugünden itibaren uygulamaya konulacak" dedi. Bu eğitim yılında da özel okul ücretlerinde yüzde 36'lık bir artış sınırı uygulanmıştı.