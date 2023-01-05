Memurlara ve emeklilere %30 zam! En düşük emekli aylığı 5500 TL oldu: Kim, ne kadar alacak?





2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük emekli aylığı yüzde 30 artışla 4 bin 687 liradan 6 bin 93 liraya çıkacak. En düşük aylık yüzde 30 zammın yansıtılmasıyla Bağ- Kur esnaf emeklilerinde 5 bin 456 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 336 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 777 liraya yükselirken, bu emeklilere 5 bin 500 lira ödenecek. Taban aylığın 5 bin 500 liraya çıkmasıyla 3 bin 500 lira emekli aylığı alanların gelirinde yüzde 57.14 artış yaşanacak. Refah payı ve taban aylık için yasa çıkarılacak.



BİR ARTIŞ DA TEMMUZ'DA

Başkan Erdoğan, memurlar ve emekliler için açıklanan zam oranlarının yılın ilk 6 ayına ait olduğunu, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını vurguladı. Yeni emekli ve memur maaşlarının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Asgari ücret artışında da ifade ettiğim gibi, yıl içerisinde beklenmedik durumlar ortaya çıkması halinde, Temmuz ayındaki düzenlemede, bunun telafisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca geçtiğimiz hafta kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenlemeyi herhangi bir yaş şartı getirmeden çıkartacağımızın müjdesiyle, yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızı sevindirdik" dedi.



400 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Başkan Tayyip Erdoğan, asgari ücret desteğini de artırdıklarını duyurdu: "Asgari ücret rakamını bir önceki yıla göre iki kat artışla 8 bin 507 liraya yükselttiğimizin müjdesini vermiştik. Yapılan artışın istihdamda sıkıntıya yol açmaması için asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı paylaşmak istiyorum."