Memurlara ve emeklilere %30 zam! En düşük emekli aylığı 5500 TL oldu: Kim, ne kadar alacak?

Memurların, emeklilerin Ocak zammı büyüdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlara iki müjde verdi, "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum. En düşük emekli maaşı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıyoruz" dedi.
GELİRİ % 57 YÜKSELEN VAR
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.40, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 16.48 çıkmıştı. Ardından Başkan Erdoğan, zammı yüzde 25'e yükselttiklerini duyurmuştu. Erdoğan, dün de yeni müjde verdi. Emeklilerin ve memurların zam oranının yüzde 30 olarak uygulanacağını, taban emekli aylığının da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltileceğini söyledi. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammına eklenen refah payı 14.60, memurlara ve memur emeklilerinin refah payı da 13.52 puana ulaştı. Tüm memurların, emeklilerin maaşına bu kapsamda yüzde 30 zam yansıtılacak. Bu zam sonrası aylığı 5 bin 500 liranın altında kalan emeklilerin ödemesi 5 bin 500 liraya tamamlanacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük emekli aylığı yüzde 30 artışla 4 bin 687 liradan 6 bin 93 liraya çıkacak. En düşük aylık yüzde 30 zammın yansıtılmasıyla Bağ- Kur esnaf emeklilerinde 5 bin 456 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 336 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 777 liraya yükselirken, bu emeklilere 5 bin 500 lira ödenecek. Taban aylığın 5 bin 500 liraya çıkmasıyla 3 bin 500 lira emekli aylığı alanların gelirinde yüzde 57.14 artış yaşanacak. Refah payı ve taban aylık için yasa çıkarılacak.
BİR ARTIŞ DA TEMMUZ'DA
Başkan Erdoğan, memurlar ve emekliler için açıklanan zam oranlarının yılın ilk 6 ayına ait olduğunu, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını vurguladı. Yeni emekli ve memur maaşlarının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Asgari ücret artışında da ifade ettiğim gibi, yıl içerisinde beklenmedik durumlar ortaya çıkması halinde, Temmuz ayındaki düzenlemede, bunun telafisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca geçtiğimiz hafta kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenlemeyi herhangi bir yaş şartı getirmeden çıkartacağımızın müjdesiyle, yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızı sevindirdik" dedi.
400 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
Başkan Tayyip Erdoğan, asgari ücret desteğini de artırdıklarını duyurdu: "Asgari ücret rakamını bir önceki yıla göre iki kat artışla 8 bin 507 liraya yükselttiğimizin müjdesini vermiştik. Yapılan artışın istihdamda sıkıntıya yol açmaması için asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı paylaşmak istiyorum."
MEMURA EN AZ 11.848 TL
Memurlarda en düşük maaş yüzde 30 zamla 11 bin 848 liraya çıkarken; eş yardımı 985, çocuk yardımı da 108-216 liraya ulaştı...
Yüzde 30 zam ile memurların kazanımları büyüdü. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükselecek.
2 ÇOCUKLUYA 1.419 TL
Memur maaş katsayısının artmasıyla aile yardımı artacak. Çalışmayan eş için yapılan aylık yardım 758,28 liradan 985,76 liraya çıkacak. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 216,84 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 108,42 liraya yükselecek. Bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı ödemesi bin 419 lira 44 kuruşa ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.