EYT kapsamında 3600 günden emekli olunur mu?

EYT'de detaylar kesinlik kazanırken 3600 prim günü ile emeklilik konusu yeniden gündeme geldi. İşte 3600 günden emekli olunur mu sorusunun cevabı...
3600 PRİM ÖDEME GÜNÜNÜ DOLDURAN KADINLAR EYT'DEN EMEKLİ OLUR MU?
3600 prim ödeme gününü dolduran kadınlar, 15 yıllık çalışma süresinin ardından emekli olma hakkını kullanabilir. Bu durum özellikle 23.05.2002 tarihi öncesi sigortası başlayan kişiler için geçerlidir. Böylece 50 yaşını doldurmuş olan kadınlar elde etmiş olduğu hakkı kullanarak emekli olur.
KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI
Eğer farklı bir düzenlemeye gidilmez ise kısmi emeklilik şartları bu şekilde:
SSK: 3600 prim günü, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş.
BAĞ-KUR: 5400 prim günü, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş.