EYT kapsamında 3600 günden emekli olunur mu?

3600 PRİM ÖDEME GÜNÜNÜ DOLDURAN KADINLAR EYT'DEN EMEKLİ OLUR MU?

3600 prim ödeme gününü dolduran kadınlar, 15 yıllık çalışma süresinin ardından emekli olma hakkını kullanabilir. Bu durum özellikle 23.05.2002 tarihi öncesi sigortası başlayan kişiler için geçerlidir. Böylece 50 yaşını doldurmuş olan kadınlar elde etmiş olduğu hakkı kullanarak emekli olur.