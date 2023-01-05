CANLI ALTIN FİYATLARI | 5 Ocak 2023 bugün gram ne kadar, altın alınmalı mı, satılmalı mı? Gram, çeyrek, yarım, tam, ATA, 22 ayar altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI! Altın fiyatları sabahın erken saatlerinden itibaren merak ediliyor. İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.131,38
1.133,71
%-0,27
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
1.114,13
1.114,33
%-0,32
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.848,30
1.848,62
%-0,50
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.782,36
1.821,68
%-0,32
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
7.130,42
7.265,45
%-0,32
YARIM ALTIN FİYATI
3.553,85
3.643,70
%-0,32
ZİYNET ALTINI FİYATI
7.130,42
7.265,45
%-0,32
ATA ALTIN FİYATI
7.474,50
7.660,29
%-0,28
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
623,62
748,96
%-0,27
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.027,63
1.092,10
%-0,27
GREMSE ALTIN FİYATI
18.274,00
18.531,00
%-0,27
2 OCAK 2023 CANLI ATLIN KURU