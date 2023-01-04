Orta Gelirliye Konut kampanyası için geri sayım sona eriyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin arından bu kez de orta gelir grubu için yeni konut kampanyası adımı atılıyor. Peki, Orta Gelirliye Konut kampanyası başvuru ne zaman, şartları neler? TOKİ konut kredi faizleri kaç olacak, kaç yıl taksit verilecek? 2023 geri ödeme PLANI!
KONUT KREDİ FAİZLERİ KAÇ OLACAK?
Edinilen bilgiye göre, konutun değerine göre farklılaşan faiz oranlarının uygulanacağı bir kampanya yürütülecek.
Kampanya kapsamında konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altında olacağı ve gelire göre kademeli uygulanacağı belirtiliyor.
Orta gelirliye konut kampanyasında uygulanacak kredi faiz oranlarına ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kredi oranları yüzde 1'in altında olacak. İki bakanlık olarak konut fiyatlarına yönelik tedbir alıyoruz. Bizim amacımız birincisi konut edinilmesini sağlamak, ikincisi haftaya salı günü açıklayacağımız KGF paketimizle konut üretimi yapanları desteklemek. kampanya oldukça güçlü olacak." dedi.
KAÇ YIL TAKSİT OLACAK?
Orta Gelirliye Sosyal Konut prejesinde kredi faizinin ödeme süresinin uzun tutulması gündemde. Açıklanacak kampanya ile birlikte 15 yıl taksit imkanının da sunulması bekleniyor.