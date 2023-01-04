Öğretmen ve polis maaşları kaç TL oldu 2023? Ocak ayı öğretmen ve polis maaş zammı ne kadar? %30 ZAMLI MAAŞ TABLOSU

Son dakika haberine göre emekli ve memura yapılan zam oranı %30'a çıkarıldı. Peki, Öğretmen ve polis maaşları kaç TL oldu 2023? Ocak ayı öğretmen ve polis maaş zammı ne kadar? İşte hesaplamalar...
ÖĞRETMEN VE POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Öğretmen 1/4
Mevcut: 12.276,00
Yüzde 30 zamlı: 15.958,80
Polis memuru 8/1
Mevcut: 13.747,00
Yüzde 30 zamlı: 17.871,10
REFAH PAYI YÜKSELDİ
Memurların ve memur emeklilerinin bu ay zam oranına bir refah payı da eklendi. Başkan Erdoğan tarafından dün açıklanan yüzde 25'lik zam oranı, bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda yüzde 30 olarak revize edildi. Erdoğan devletin tüm imkanlarının memur ve emekliler için seferber edildiğini belirterek, zam oranının yükseltildiğini açıkladı.