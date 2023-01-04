NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM? | Bağkur, SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 2023 memur, emekli %30 zamlı aylıklar!

4/A statüsünde (SSK'lı) sigortalı olan kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin prim gün sayısını doldurmaları gerekiyor. SGK'nın hizmete sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu ile emekli maaşı hesaplaması üzerinden tablo görünüyor.
EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM?
SGK'nın hizmete sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu ile maaşlar hesaplanabiliyor. 4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.
OCAK GÜNCELLEMESİ GELDİ
Maaşlara yapılan zamlar ardından SGK'ya bağlı emekli maaşı hesaplama ekranına da ocak güncellemesi geldi.