Doğa Koleji

Anaokulu için en düşük ücret 23 bin TL ile 55 bin TL arasında belirlenmiş. İlkokul öğrencilerinden ise bu ücretler en düşük 33 bin TL ile 59 bin TL arasında. Eğitim alınan kademe arttıkça ücretlerde benzer şekilde yükselirken ortaokul öğrencileri için 37 bin TL ile 65 bin TL arasında fiyat talep ediliyor. Lise 9,10,11 ve 12'nci sınıflar için kayıt olma ücreti 40 bin TL ile 62 bin TL arasında değişiyor