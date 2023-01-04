Gelen zam haberi sonrası özellikle Filtre kahve, latte, americano, mocha, white chocolate mocha fiyatları merak edildi. İşte 2 Ocak 2023 Starbucks fiyat listesi...
STARBUCKS KAHVE FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?
Kahve fiyatlarına yapılan zammın ardından konu hakkında detaylar merak edildi. Starbucks kahve fiyatları için yaklaşık yüzde 27 oranında bir zam yapıldı.
5 OCAK 2023'TEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Yeni zamlar sonrasında en ucuz Starbucks kahve fiyatı 25 TL ile espresso olacak. En pahalı Starbucks içeceği ise 53 TL'lik fiyatı ile mocha olacak.