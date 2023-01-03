ZAMLI YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ! 2023 yılı Bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik kaç para oldu?

2023 yılında uygulanacak olan bedelli askerlik ücreti açıklandı. Memur ve emekli maaş zamlarının belli olmasıyla birlikte gözler bedelli askerlik ücretindeydi. Bedelli askerlik yapmak isteyen binlerce kişi 2023 yılı bedelli askerlik ücretini merak ediyordu. Beklenen açıklama son dakika olarak yapıldı ve yeni bedelli askerlik ücreti belirlendi. İşte detaylar...
2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ
SON DAKİKA! Bedelli askerlik 100.080,9 lira oldu.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR?
7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI
* Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.
* Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.
* Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.
* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.