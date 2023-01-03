Özel okulların zam oranının ne zaman belli olacağı hakkında araştırmalar hızlandı. İşte 2023 özel okul fiyatları...
ÖZEL OKUL FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumlarına ilişkin zamların ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımının söz konusu olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı;
"Bu hafta içerisinde tüm TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra oluşacak zammı özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek tekrar olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız."
ÖZEL OKUL FİYATLARI 2023
Özel okulların ya da kolejlerin 2023-2024 Eğitim Öğretim dönemi fiyat listesi henüz açıklanmadı.