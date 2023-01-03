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    • Ekonomi
    • 03.01.2023 09:52
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    • 03.01.2023 09:52
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    Dul ve yetim aylığı kaç TL oldu? 2023 Ocak ayı dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2023 ZAMLI DUL - YETİM MAAŞ TABLOSU!

    Dul ve yetim aylığı kaç TL oldu? Sorusu emekli zamlarından sonra en çok merak edilenler arasındaydı. Halk arasındaki diğer adı ölüm aylığı olan dul ve yetim aylığı ölen sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanır. Bu aylık kadın ya da erkek fark etmeden hak sahiplerine verilmektedir. Ölen sigortalının eşine bağlanan aylığa dul aylığı denir. İşte ocak zammı ile dul ve yetim aylığı hesabı!

    takvim.com.tr
    Dul ve yetim aylığı kaç TL oldu?

    Dul maaşı miktarı ve dul maaşı alma şartları ile ilgili detayları göz önünde bulundurmak suretiyle güncel dul maaşı ne kadar oldu sorusunun yanıtını içeriğimizde derledik. Emekli veya hizmet süresi 5 yılı doldurmuş ancak vefat eden kişilerin kanunda belirli şartları taşıyan eş, çocuklar ve anne babaya aylık bağlanmaktadır.

    2023 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
    2023 yılında verilmesi planlanan zamlı dul ve yetim aylığı henüz belli olmadı. Alt sınır aylık hesaplaması nedeniyle vefat eden sigortalıların hesaplanan aylığı en düşük 2022 yılı için 2 bin 500 TL'dir.

    DUL MAAŞI ALMA ŞARTLARI

    Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması şartı var.

    SGK'lı olanların en az 5 yıl sigortası ve 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor. Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda aylıkta belli kesintiler yapılıyor. Örneğin çalışmayan ya da emekli olmayan koca ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alırken, çalışıyorsa yüzde 50'sini alıyor.

        Yine maaş alabilecek durumda çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda bunlar arasında pay edilebiliyor. Burada eş olarak tamamen nikahlı evlilikler kast ediliyor. Birlikte yaşamak ya da dini nikahlı olmak, çocuklar olsa dahi ölüm aylığı bağlanmasında dikkate alınmıyor.

        Erkek, SGK ve Bağkur kapsamında çalışıyorsa veya emekliyse ölen eşin aylığının yüzde 50'sini dul aylığı olarak alabiliyor. Erkek sigortalı çalışmıyor ve Bağkurlu da değilse ölen eşinin aylığının yüzde 75'ini alıyor.

        Ölen eş Emekli Sandığı'na tabi ise ve erkek de memur veya memur emeklisiyse bu durumda erkek ölen eşinin aylığının yüzde 50'sini alıyor. Bu hakkın elde edilebilmesi için ölen eşin en az 5 yıllık memuriyeti olması gerekiyor.
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        Haberler Ekonomi Dul ve yetim aylığı kaç TL oldu? 2023 Ocak ayı dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2023 ZAMLI DUL - YETİM MAAŞ TABLOSU!
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