Dul ve yetim aylığı kaç TL oldu? 2023 Ocak ayı dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2023 ZAMLI DUL - YETİM MAAŞ TABLOSU!

Dul maaşı miktarı ve dul maaşı alma şartları ile ilgili detayları göz önünde bulundurmak suretiyle güncel dul maaşı ne kadar oldu sorusunun yanıtını içeriğimizde derledik. Emekli veya hizmet süresi 5 yılı doldurmuş ancak vefat eden kişilerin kanunda belirli şartları taşıyan eş, çocuklar ve anne babaya aylık bağlanmaktadır.
2023 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
2023 yılında verilmesi planlanan zamlı dul ve yetim aylığı henüz belli olmadı. Alt sınır aylık hesaplaması nedeniyle vefat eden sigortalıların hesaplanan aylığı en düşük 2022 yılı için 2 bin 500 TL'dir.
DUL MAAŞI ALMA ŞARTLARI
Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması şartı var.
SGK'lı olanların en az 5 yıl sigortası ve 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor. Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda aylıkta belli kesintiler yapılıyor. Örneğin çalışmayan ya da emekli olmayan koca ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alırken, çalışıyorsa yüzde 50'sini alıyor.