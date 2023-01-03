3600 ek gösterge yattı mı, ne zaman ödenecek? 3600 ek gösterge TABLOSU ve MAAŞLARA ETKİSİ 2023! Memurlar ek zam alacak mı?

3600 ek göstergenin yatacağı tarih ve maaşlara etkisi gündemde yer alıyor. 6 aylık enflasyonla birlikte emekli ve memur zammı belli oldu. Yeni yılda milyonlarca çalışan ve emeklinin yeni zamlı maaşları ortaya çıktı. Gözler şimdi 3600 ek gösterge ödemelerinde. Peki 3600 ek gösterge yattı mı, ne zaman ödenecek? Memurlar ek zam alacak mı? İşte 3600 ek gösterge TABLOSU ve MAAŞLARA ETKİSİ 2023...
3600 EK GÖSTERGE YATTI MI, NE ZAMAN ÖDENECEK?
3600 ek gösterge 15 Ocak 2023 tarihinde uygulanmaya başlanacak. Ödemeler de bu tarihten itibaren hesaplara yatırılacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ EK ZAM ALACAK MI?
2023'ün Ocak ayında memur emeklilerinin ek göstergeleri artacak, bu da emekli maaşlarına yansıyacak. Bu kapsamda da emekli maaşlarında yüzde 20'ler civarında bir artış olacaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde memur emeklileri 2023'ün başında hem toplu sözleşme zammı hem enflasyon farkı hem de 3600 ek göstergeden kaynaklı zam alacaklar.
3600 EK GÖSTERGE ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Konuyla ilgili Hürriyet yazarı Noyan Doğan şunları yazmıştı;
''3600 ek gösterge başta hemşire, din görevlisi, öğretmen gibi belirli kesimleri ilgilendirirken, düzenleme ile kamudaki hemen hemen tüm meslek grupları kapsama dahil edildi ve ek göstergeleri artırıldı.
Öğretmenlerin, iki yıl ve üzeri yükseköğretim mezunu polislerin ve sağlık çalışanlarının ek göstergeleri 3600'e çıkarıldı. Bu kapsamda birinci derece 30 yıl çalışan ve göstergesi 3000 olan öğretmen, polis memuru, hemşire ve din görevlisinin ek göstergesi 3600'e çıktığında emekli aylığı 1.728 lira, emekli ikramiyesi de 62 bin lira artacak.
Avukat, bekçi, uzman erbaş ve jandarma, matematikçi, fizikçi, kimyager gibi ek göstergesi 3000 olan tüm memurların ek göstergeleri 3600'e çıkarıldı. Böylece emekli maaşları 1.728 lira, emekli ikramiyeleri 62 bin lira artacak. Örneğin, kamuda çalışan avukat, 3000 ek göstergeden emekli olduğunda bugünkü hesaplamaya göre 7.878 lira maaş ve 284 bin lira ikramiye alacakken, 2023'ün ocak ayında uygulama başladığında emekli olduğunda 9.605 lira maaş, 346 bin lira da ikramiye almış olacak.''