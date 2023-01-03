2023 ZAMLI DUL - YETİM MAAŞ TABLOSU! Dul ve yetim aylığı kaç TL oldu? 2023 Ocak ayı dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?

Dul ve yetim aylığı kaç TL oldu? Sorusu emekli zamlarından sonra en çok merak edilenler arasındaydı. Halk arasındaki diğer adı ölüm aylığı olan dul ve yetim aylığı ölen sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanır. Bu aylık kadın ya da erkek fark etmeden hak sahiplerine verilmektedir. Ölen sigortalının eşine bağlanan aylığa dul aylığı denir. İşte ocak zammı ile dul ve yetim aylığı hesabı!
SOSYAL YARDIMLAR MEVCUT (TL) % 25 ZAMLI (TL)
65 yaş aylığı 1.536,70 1.920,88
Evde bakım desteği 3.336,00 4.170,00
Kronik hastalık yardımı 3.336,00 4.170,00
Engelli yakını aylığı 1.226,69 1.533,36
Engelli aylığı
- % 40-69 arası 1.226,69 1.533,36
- % 70 ve üstü 1.840,04 2.300,05
Sosyal ve Ekonomik Destek
- Çocuk (Okul öncesi) 1.584,61 1.980,76
- Çocuk (İlköğretim) 2.376,92 2.971,15
- Çocuk (Ortaöğretim) 2.535,38 3.169,23
- Çocuk (Ort. çağında okumayan) 1.584,61 1.980,76
- Çocuk (Yükseköğretim) 2.852,31 3.565,39
- Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1.267,69 1.584,61
DUL MAAŞI ALMA ŞARTLARI
Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması şartı var.
SGK'lı olanların en az 5 yıl sigortası ve 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor. Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda aylıkta belli kesintiler yapılıyor. Örneğin çalışmayan ya da emekli olmayan koca ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alırken, çalışıyorsa yüzde 50'sini alıyor.