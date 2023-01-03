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    • Ekonomi
    • 03.01.2023 09:42
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    • 03.01.2023 09:42
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    2023 Uzman çavuş, subay, astsubay, jandarma maaşları kaç TL oldu? Ocak zammı ile askeri personel TSK maaşları kaç TL oldu?

    Askeri personel maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Bu maaşlar, memur maaşlarına yapılan zam oranlarına göre belirleniyor. Memura yapılacak maaş artışı, 2023’ün ilk 6 ayı için olan kısım ocak ayı itibariyle ortaya çıktı. Peki, 2023 Uzman çavuş, subay, astsubay, jandarma maaşları kaç TL oldu? Ocak zammı ile askeri personel maaşları kaç TL oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2023 Uzman çavuş, subay, astsubay, jandarma maaşları kaç TL oldu?

    Ocak zammı gündemiyle birlikte askeri personel maaşları da merak edildi.

    UZMAN ÇAVUŞ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?

    Uzman çavuşların maaşları, memur maaşlarına yapılan zam oranlarına göre belirleniyor. Memura yapılacak maaş artışı, 2023'ün ilk 6 ayı için olan kısım ocak ayı itibariyle ortaya çıkacak. Memura yapılacak Toplu Sözleşme zammı yüzde 8 olarak belirlenmişti. 2023 ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla memura verilecek enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte memurun zammı belli oloacak. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan beş aylık dönemde enflasyon yüzde 13,5'u geçti. Bu rakama göre memur ve memur emeklileri yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak en az yüzde 3,84'lük enflasyon farkına şimdiden hak kazandı. Uzman çavuş maaşlarına da buna göre zam yapılacak.

    Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde görev yapan uzman çavuşlar hem doğu hem de batı görevlerinde farklı maaş alma durumu olan personeller arasında yer aldığından aldıkları görev tazminatları da değişiklik gösteriyor.

        UZMAN ÇAVUŞLAR NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

        Uzman çavuşların maaşları görev yeri, kıdem, derece, rütbe, meslekte geçirilen sürüye göre değişiklik gösteriyor. Ortalama olarak uzman çavuşun maaşı 13 bin TL'den başlıyor.

        EN YÜKSEK, EN DÜŞÜK UZMAN ÇAVUŞ MAAŞI NE KADAR?

        Kara, deniz, hava ve Jandarma uzman çavuşlar 13 bin TL ile 20 bin TL maaş alıyor. Doğu görevinde bulunanlar ise 17 bin ile 23 bin TL arasında maaş alıyor.

        UZMAN ÇAVUŞ KİMDİR, GÖREVLERİ NELERDİR?

        Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan uzman çavuşlar; uzman erbaşı ya da uzman onbaşı olarak da biliniyor.

        Uzman çavuşların,

        - Uzman çavuşların bulundukları kuvvet komutanlığı ya da sınıfına göre görev ve sorumlulukları değişiklik gösterip;

        - Subay ve astsubaylar ile erler arasındaki ilişkileri düzenlemek,

        - Muharebe görevlerini yerine getirmek,

        - Nişancı ya da sürücü olmak,

        - Düşman uçak, füze ve hava araçları ile mücadele etmek,

        - İletişimi sağlamak,

        - Nöbet hizmetlerini düzenlemek ve yerleşke güvenliğini sağlamak,

        - Araç bakım ve onarım hizmetlerine katılmak gibi görevleri vardır.

        UZMAN ÇAVUŞ OLMAK İÇİN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR NE?

        – TC Vatandaşı Olmak

        – Müracaat Tarihinde 26 Yaşından Gün Almamış Olmak

        – Askerlik Hizmetinin 6'ncı ayı ile terhisini takip eden 3 yıl içerisinde başvuruyor olmak

        – Ortaokul,lise,yüksekokul veya fakülte mezunu olmak. (Bazı alımlarda en az lise mezunu şartı aranmaktadır)

        – Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce Subay,Astsubay,Uzman Jandarma,Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olması

        – Taksirli suçlar haricinde,affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,soruşturma altında veya yargılanıyor durumda olmamak.

        – TSK manevi değerine gölge düşürücü,askerlik şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı,siyasi,yıkıcı,bölücü,ideolojik görüşü benimsememiş olmak.

        – Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için bağlı oldukları Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak (100 puan üzerinden)

        – Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeğeneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri Asker Hastanesinden Komando Uzman Erbaş Adayı seçilenler için "Komando Uzman Erbaş Olur, Paraşütle Atlar" , diğer sınıflar için ise "Sağlam,Uzman Erbaş Olur" kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

        Boy ve kilo oranları tablosunda belirlenen değerler içerisinde uygun bulunmak. (Adayların en az 164 cm, en fazla 210 cm boyunda olmaları gerekmektedir)

        Subay Maaşları 2022

        Askeri her personelde olduğu gibi subaylarda da maaş belirlemesi yapılırken kıdeme, rütbeye ve görev yerine bakılmaktadır. En düşük subay maaşları 2022 yılı itibariyle 12.787TL olarak belirlenmiştir.

        Yedek Subay Maaşları

        Yedek subayların maaşları subay maaşları ile orantılıdır. 2022 yılı itibarıyla yedek subay maaşı 12 bin TL olarak belirlenmiştir.

        Deniz Subay Maaşı

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerde görev alan deniz subaylarının maaşları kıdem, derece, görev yeri, eş durumu ve çocuk sayısı gibi durumlara göre değişiklik gösterir. Ortalama bir deniz subayının 13 bin ile 15 bin TL aralığında maaş aldığı tahmin edilmektedir.

        Kara Subay Maaşı

        Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerde görev alan kara subaylarının maaşları kıdem, derece, görev yeri, eş durumu ve çocuk sayısı gibi durumlara göre değişiklik gösterir. Ortalama bir kara subayının 12 bin ile 16 bin TL aralığında maaş aldığı tahmin edilmektedir.

        Hava Subay Maaşı

        Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerde görev alan hava subaylarının maaşları kıdem, derece, görev yeri, eş durumu ve çocuk sayısı gibi durumlara göre farklılık göstermektedir. Ortalama bir hava subayının 13 bin ile 17 bin TL aralığında maaş aldığı tahmin edilmektedir.

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        Haberler Ekonomi 2023 Uzman çavuş, subay, astsubay, jandarma maaşları kaç TL oldu? Ocak zammı ile askeri personel TSK maaşları kaç TL oldu?
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