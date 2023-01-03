2023 Uzman çavuş, subay, astsubay, jandarma maaşları kaç TL oldu? Ocak zammı ile askeri personel TSK maaşları kaç TL oldu?

UZMAN ÇAVUŞ KİMDİR, GÖREVLERİ NELERDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan uzman çavuşlar; uzman erbaşı ya da uzman onbaşı olarak da biliniyor.

Uzman çavuşların,

- Uzman çavuşların bulundukları kuvvet komutanlığı ya da sınıfına göre görev ve sorumlulukları değişiklik gösterip;

- Subay ve astsubaylar ile erler arasındaki ilişkileri düzenlemek,

- Muharebe görevlerini yerine getirmek,

- Nişancı ya da sürücü olmak,

- Düşman uçak, füze ve hava araçları ile mücadele etmek,

- İletişimi sağlamak,

- Nöbet hizmetlerini düzenlemek ve yerleşke güvenliğini sağlamak,

- Araç bakım ve onarım hizmetlerine katılmak gibi görevleri vardır.

UZMAN ÇAVUŞ OLMAK İÇİN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR NE?

– TC Vatandaşı Olmak

– Müracaat Tarihinde 26 Yaşından Gün Almamış Olmak

– Askerlik Hizmetinin 6'ncı ayı ile terhisini takip eden 3 yıl içerisinde başvuruyor olmak

– Ortaokul,lise,yüksekokul veya fakülte mezunu olmak. (Bazı alımlarda en az lise mezunu şartı aranmaktadır)

– Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce Subay,Astsubay,Uzman Jandarma,Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olması

– Taksirli suçlar haricinde,affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,soruşturma altında veya yargılanıyor durumda olmamak.

– TSK manevi değerine gölge düşürücü,askerlik şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı,siyasi,yıkıcı,bölücü,ideolojik görüşü benimsememiş olmak.

– Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için bağlı oldukları Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak (100 puan üzerinden)

– Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeğeneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri Asker Hastanesinden Komando Uzman Erbaş Adayı seçilenler için "Komando Uzman Erbaş Olur, Paraşütle Atlar" , diğer sınıflar için ise "Sağlam,Uzman Erbaş Olur" kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

Boy ve kilo oranları tablosunda belirlenen değerler içerisinde uygun bulunmak. (Adayların en az 164 cm, en fazla 210 cm boyunda olmaları gerekmektedir)