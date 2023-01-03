Ocak zammı gündemiyle beraber taşeron ve kamu işçilerinin maaşları da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, 2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 3 Ocak 2023 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 4D'li taşerona ek zam var mı? İşte merak edilenler!
3 Ocak 2023 Taşeron işçi maaşları kaç TL oldu?
Henüz zamlı maaşlar belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
İLAVE TEDİYE HESAPLAMA NASIL HESAPLANIYOR
Normal şartlarda ödenecek paradan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Buna göre de brüt olarak hesaplanan tediye (ikramiye) bu kesintilerden sonra net olarak işçilere ödeniyor. Ancak bu yıl farklı bir durum söz konusu.