2023 Emekli memur maaş farkı kaç TL, ne kadar oldu? 2023 4A-4B-4C SGK Bağkur emeklileri zamlı enflasyon maaş farkları ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Emekli zammı için geri sayılıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları ile beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. En son kasım ayı enflasyon rakamları açıklanmıştı. En son durumda 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04 oldu. Emekli zammı için 6 aylık enflasyon farkı yarın yani 3 Ocak tarihinde açıklanacak olan enflasyon rakamları sonra ortaya çıkacak.