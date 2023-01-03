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    • Ekonomi
    • 03.01.2023 09:35
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    • 03.01.2023 09:35
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    2023 Emekli memur maaş farkı kaç TL, ne kadar oldu? 2023 4A-4B-4C SGK Bağkur emeklileri zamlı enflasyon maaş farkları ne zaman, hangi tarihte yatacak?

    Ocak 2023 maaş zammı için geri sayım sona erdi. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren 2023 zam oranları Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının sonrasında netlik kazanacak. Zam oranlarını öğrenmek isteyen emekli ve memurlar şimdilerde emekli ve memur maaş farklarının ne ne zaman hesaplara yatacağını incelemeye başladı. Peki, 2023 Emekli memur maaş farkı kaç TL, ne kadar oldu? 203 4A-4B-4C SGK Bağkur emeklileri zamlı enflasyon maaş farkları ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2023 Emekli memur maaş farkı kaç TL, ne kadar oldu?

    Gözler zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarihte! Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2023 4A-4B-4C SGK Bağkur emeklileri zamlı enflasyon maaş farkları ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte detaylar!

    Emekli zammı için geri sayılıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları ile beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. En son kasım ayı enflasyon rakamları açıklanmıştı. En son durumda 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04 oldu. Emekli zammı için 6 aylık enflasyon farkı yarın yani 3 Ocak tarihinde açıklanacak olan enflasyon rakamları sonra ortaya çıkacak.

    Güncel en düşük emekli maaşı 3500 TL olarak yer alıyor. Emekli zammı için farkı senaryolar bulunuyor. Zam sonrasında emekli maaşının en düşük emekli maaşının 4500 TL civarlarında olması bekleniyor.

        EMEKLİ ZAM TAHMİNLERİ

        Güncel en düşük emekli maaşı: 3500 TL
        Yüzde 20 zam durumunda en düşük emekli maaşı: 4200 TL

        Yüzde 30 zam durumunda en düşük emekli maaşı: 4550 TL
        Yüzde 40 zam durumunda en düşük emekli maaşı: 4900 TL

        EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Emekli zam farkları belli olduktan sonra emekli maaşı zam farklarının ocak ayında maaşlarla yatırılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.
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        Haberler Ekonomi 2023 Emekli memur maaş farkı kaç TL, ne kadar oldu? 2023 4A-4B-4C SGK Bağkur emeklileri zamlı enflasyon maaş farkları ne zaman, hangi tarihte yatacak?
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