Öğretmen, polis, hemşire, bekçi maaşı 2023 Ocak ayı maaş zamları öncesi merak edilen konulardan birisi oldu. Memurlara her yıl belirli dönemlerde yapılan maaş zamlarının belirlenmesinde en önemli faktör enflasyon verileri oluyor. Peki, 2023 bekçi maaşları kaç TL oldu? Ocak ayı zamlı Çarşı ve Mahalle bekçisi maaşları ne kadar oldu? GÜNCEL 2023 BEKÇİ MAAŞ TABLOSU!
ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2023 NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Bekçi maaşları için gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Bekçiler temmuz ayında yapılan zam sonrasında 9 bin 259 TL alıyordu. Yapılan hesaplamalara göre 5 aylık yüzde 15.11 enflasyon oranıyla bekçi maaşının 10 bin 658 TL olması gerekiyor. Ocak ayında net belli olacak zam sonrası detaylar netleşecek.
BEKÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bekçilik başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oluyor. Ancak 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları şöyleydi;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.