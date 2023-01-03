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    • Ekonomi
    • 03.01.2023 08:41
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    • 03.01.2023 08:41
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    2023 bekçi maaşları kaç TL oldu? Ocak ayı zamlı Çarşı ve Mahalle bekçisi maaşları ne kadar oldu? GÜNCEL 2023 BEKÇİ MAAŞ TABLOSU!

    Bekçi maaşlarına zam mı gelecek? 2023 bekçi maaşları ne kadar olacak? Sorusu sabah saaatlerinde merak edilerek araştırılmaya başlandı. 2023 Ocak ayı zamlı memur maaşları ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, bekçi maaşı ne kadar olacak sorusuna memurlar yanıt arıyor. 2023 Ocak ayı maaş zamlarıyla milyonlarca memur maaş alabilecek. Peki, 2023 bekçi maaşları kaç TL oldu? Ocak ayı zamlı Çarşı ve Mahalle bekçisi maaşları ne kadar oldu? GÜNCEL 2023 BEKÇİ MAAŞ TABLOSU!

    takvim.com.tr
    2023 bekçi maaşları kaç TL oldu?

    Öğretmen, polis, hemşire, bekçi maaşı 2023 Ocak ayı maaş zamları öncesi merak edilen konulardan birisi oldu. Memurlara her yıl belirli dönemlerde yapılan maaş zamlarının belirlenmesinde en önemli faktör enflasyon verileri oluyor. Peki, 2023 bekçi maaşları kaç TL oldu? Ocak ayı zamlı Çarşı ve Mahalle bekçisi maaşları ne kadar oldu? GÜNCEL 2023 BEKÇİ MAAŞ TABLOSU!

    ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2023 NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Bekçi maaşları için gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Bekçiler temmuz ayında yapılan zam sonrasında 9 bin 259 TL alıyordu. Yapılan hesaplamalara göre 5 aylık yüzde 15.11 enflasyon oranıyla bekçi maaşının 10 bin 658 TL olması gerekiyor. Ocak ayında net belli olacak zam sonrası detaylar netleşecek.

    BEKÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Bekçilik başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oluyor. Ancak 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları şöyleydi;

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) En az 167 cm boyunda olmak,

    d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

        e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

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        f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

        g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,


        h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

        j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

        k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

        l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

        n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

        s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

        t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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        Haberler Ekonomi 2023 bekçi maaşları kaç TL oldu? Ocak ayı zamlı Çarşı ve Mahalle bekçisi maaşları ne kadar oldu? GÜNCEL 2023 BEKÇİ MAAŞ TABLOSU!
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