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    • Ekonomi
    • 03.01.2023 08:00
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    • 03.01.2023 08:00
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    GÜNCEL KAHVE FİYATLARI | 3 Ocak 2023 Strabucks'a ne kadar zam geldi? Starbucks mocha, latte, filtre kahve, americano güncel ZAMLI FİYAT listesi...

    Gelen zam haberi sonrası özellikle Filtre kahve, latte, americano, mocha, white chocolate mocha fiyatları merak edildi. İşte 3 Ocak Starbucks zamlı kahve fiyat listesi...

    takvim.com.tr
    2 Ocak 2023 Strabucks’a ne kadar zam geldi?

    Gelen zam haberi sonrası özellikle Filtre kahve, latte, americano, mocha, white chocolate mocha fiyatları merak edildi. İşte 2 Ocak 2023 Starbucks fiyat listesi...

    STARBUCKS KAHVE FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

    Kahve fiyatlarına yapılan zammın ardından konu hakkında detaylar merak edildi. Starbucks kahve fiyatları için yaklaşık yüzde 27 oranında bir zam yapıldı.

    5 OCAK 2023'TEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

    Yeni zamlar sonrasında en ucuz Starbucks kahve fiyatı 25 TL ile espresso olacak. En pahalı Starbucks içeceği ise 53 TL'lik fiyatı ile mocha olacak.

        İŞTE 2023 STARBUCKS ZAMLI FİYATLARI

        Cafe Latte fiyatı – 39,00 TL
        Signature Hot Chocolate fiyatı – 48,00 TL
        White Chocolate Mocha fiyatı – 54,00 TL
        Americano fiyatı – 35 TL
        Filtre Kahve fiyatı – 32 TL
        Latte Macchiato – 39 TL
        Cappuccino fiyatı – 39 TL
        Caffe Mocha fiyatı – 53 TL
        Chai Tea Latte fiyatı -47 TL
        Tam yapraklı çay fiyatı - 29 TL
        Flat White fiyatı - 40 TL
        Ristretto Bianco fiyatı – 40 TL
        Espresso fiyatı - 25 TL
        Türk kahvesi fiyatı – 28 TL
        Türk Çayı fiyatı – 18 TL

        YUMUŞAK İÇİM NE DEMEK?

        Böyle zamanlarda kahvenin aromasını seyrelterek yumuşak içimli bir hâle getirmek daha kolay bir tüketimi mümkün kılar. Peki, yumuşak içim nedir? İçeceklere kolaylıkla kazandırabileceğiniz bu özellik, kahvenin sert aromasını azaltmak için başka ürünler kullanarak elde ettiğiniz tada verilen isimdir.

        VENTİ BOY NE DEMEK?

        Örneğin; trenta boy bardak 917 ml, venti boy bardak 591 ml, grande boy bardak 473 ml ve tall boy bardak 354 ml'dir. Ama tall bardak boyutundan daha küçüğünü almak isterseniz de short boy bardak 236 ml'dir.

            STARBUCKS TÜRKİYE SAHİBİ KİM?

            Bath and Body Works, Pinkberry, Shake Shack, Starbucks, The Body Shop ve Victoria's Secret Türkiye'de Alshaya Group tarafından temsil edilen markalardır.

            STARBUCKS BARDAĞINA NE DENİR?

            Short en küçük boyken; tall orta boy, grande ise büyük boy bardaklar için kullanılıyordu. Ama sonra sahneye venti çıktı ve tüm sırayı değiştirdi. Venti menüye eklenince Starbucks dört farklı boyun çok fazla olduğuna karar verdi.
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            Haberler Ekonomi GÜNCEL KAHVE FİYATLARI | 3 Ocak 2023 Strabucks'a ne kadar zam geldi? Starbucks mocha, latte, filtre kahve, americano güncel ZAMLI FİYAT listesi...
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