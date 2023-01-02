Aralık ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği gibi bir önceki ayın enflasyon seviyesi TÜİK tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Özellikle memur ve emekli zammı için gözler Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TEFE TÜFE Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Ocak ayı kira artış oranı ne kadar 2023? İşte merak edilenler!
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.
Buna göre; Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanacak.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI NETLEŞECEK
Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde "enflasyon farkı" oluştu.
Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.