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    • Ekonomi
    • 02.01.2023 15:07
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    • 02.01.2023 15:07
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    Fiyatlar güncellendi! 2023 özel okul zamları ne kadar olacak? 2023 yeni, zamlı özel okul fiyat listesi...

    2023 özel okul fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Vatandaşlar konu hakkında detayları merak ediyor. Peki, özel okul fiyatları ne kadar zamlandı? 2023 özel okul fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 özel okul zamları ne kadar olacak?

    Özel okulların zam oranının ne zaman belli olacağı hakkında araştırmalar hızlandı. İşte 2023 özel okul fiyatları...

    ÖZEL OKUL FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumlarına ilişkin zamların ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımının söz konusu olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

    "Bu hafta içerisinde tüm TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra oluşacak zammı özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek tekrar olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız."

    ÖZEL OKUL FİYATLARI 2023

    Özel okulların ya da kolejlerin 2023-2024 Eğitim Öğretim dönemi fiyat listesi henüz açıklanmadı.

        2022 ÖZEL OKUL FİYATLARI

        Bahçeşehir Koleji

        Bahçeşehir Koleji'nde anaokulu ücretleri 6 bin ila 30 bin TL , İlkokul fiyatları 17 bin ila 47 bin TL, Ortaokul 17 bin ila 47 bin 500 TL, lise ise 19 bin ila 63 bin TL arasında değişiyor.

        Enka Okulları

        Enka okulları İstanbul, Adapazarı ve Kocaeli'nde hizmet vermektedir. Okul öncesi eğitim kurumları (ana okulu, ana sınıfı) gibi kademelere kayıt ücreti 83 bin TL'den başlarken ortaokul ile lise öğrencileri için bu miktar 75 bin TL ile 90 bin TL arasında değişkenlik göstermektedir. 2022-2023 eğitim öğretim yılında yeni kayıt ücretleri duyurulacaktır.

        TED İstanbul Koleji

        Anaokulu için 55 bin 250 TL, İlkokul 1,2,3,4. sınıflar için 67 bin 450 TL, Ortaokul 5,6,7 ve 8'nci sınıflar için 69 bin 600 TL, lise hazırlık, 9,10,11 ve 12'nci sınıflar için ise 73 bin 400 TL'dir.

            Doğa Koleji

            Anaokulu için en düşük ücret 23 bin TL ile 55 bin TL arasında belirlenmiş. İlkokul öğrencilerinden ise bu ücretler en düşük 33 bin TL ile 59 bin TL arasında. Eğitim alınan kademe arttıkça ücretlerde benzer şekilde yükselirken ortaokul öğrencileri için 37 bin TL ile 65 bin TL arasında fiyat talep ediliyor. Lise 9,10,11 ve 12'nci sınıflar için kayıt olma ücreti 40 bin TL ile 62 bin TL arasında değişiyor
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            Haberler Ekonomi Fiyatlar güncellendi! 2023 özel okul zamları ne kadar olacak? 2023 yeni, zamlı özel okul fiyat listesi...
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